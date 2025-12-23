Россиянам объяснили, кому лучше отказаться от мандаринов на Новый год
Гражданам, у которых есть проблемы с желудком или поджелудочной железой, лучше отказаться от мандаринов на Новый год. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.
По его словам, этот фрукт может усугубить имеющиеся проблемы, «особенно после плотного праздничного застолья».
Также эксперт отметила, что выросшие в тёплых регионах мандарины способны охлаждать организм, поэтому от них также лучше отказаться тем, у кого часто холодные руки и ноги.
«Если же постоянно ощущается жар, высокая активность, возможен застой желчи в печени... тогда мандарин может пойти на пользу», — заключила Старкова.
Ранее клинический нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН», что средний здоровый человек может безопасно съесть от одного до четырёх мандаринов за раз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом
- Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
- Россиянам рассказали, какие гирлянды безопасны для глаз
- СМИ: В Лувре усилили защиту окна после ограбления музея
- Генштаб ВСУ подтвердил выход из Северска
- Минюст опубликовал показания против Трампа об изнасиловании по делу Эпштейна
- Россиянам объяснили, кому лучше отказаться от мандаринов на Новый год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru