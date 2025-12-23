Россиянам объяснили, кому лучше отказаться от мандаринов на Новый год

Гражданам, у которых есть проблемы с желудком или поджелудочной железой, лучше отказаться от мандаринов на Новый год. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.

По его словам, этот фрукт может усугубить имеющиеся проблемы, «особенно после плотного праздничного застолья».

Также эксперт отметила, что выросшие в тёплых регионах мандарины способны охлаждать организм, поэтому от них также лучше отказаться тем, у кого часто холодные руки и ноги.

«Если же постоянно ощущается жар, высокая активность, возможен застой желчи в печени... тогда мандарин может пойти на пользу», — заключила Старкова.

Ранее клинический нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН», что средний здоровый человек может безопасно съесть от одного до четырёх мандаринов за раз.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
