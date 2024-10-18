Об этом он заявил в рамках подкаста с предпринимателем Патриком Бет-Дэвидом. Видео появилось на Youtube. По словам политика, президенту Украины «не следовало позволять этой войне начаться». Трамп указал, что «война проиграна». Спровоцировал конфликт, как считает экс-глава Белого дома, действующий американский президент Джо Байден.

Экс-президент допустил третью мировую войну. По его словам, при действующем президенте Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

