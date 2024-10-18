Трамп считает Зеленского виновным в конфликте с Россией
Бывший президент США Дональда Трамп считает, что конфликт между Россией и Украиной произошел по вине украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом он заявил в рамках подкаста с предпринимателем Патриком Бет-Дэвидом. Видео появилось на Youtube. По словам политика, президенту Украины «не следовало позволять этой войне начаться». Трамп указал, что «война проиграна». Спровоцировал конфликт, как считает экс-глава Белого дома, действующий американский президент Джо Байден.
Экс-президент допустил третью мировую войну. По его словам, при действующем президенте Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru