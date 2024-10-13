Трамп считает, что третья мировая война может начаться через три месяца

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп опасается насчет возможного военного конфликта глобального масштаба, сообщает RSBN.

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Политик считает, что это может произойти из-за действий нынешнего правительства США. Экс-президент допустил третью мировую войну. По его словам, при действующем президенте Джо Байдене конфликт может начаться через три месяца.

Он указал, что при победе на предстоящих выборах он урегулирует конфликт на Украине, а также положит конец хаосу на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис не смогла бы предотвратить Третью мировую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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