Трамп считает, что украинское урегулирование произойдет скоро или никогда

Урегулирование кризиса вокруг Украины произойдет «относительно скоро или никогда», сообщил на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией по Украине

«Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», — заявил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что не верит в нарушение президентом России Владимиром Путиным соглашения по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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