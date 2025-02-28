Трамп считает, что украинское урегулирование произойдет скоро или никогда

«Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», — заявил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что не верит в нарушение президентом России Владимиром Путиным соглашения по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

