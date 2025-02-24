Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой по урегулированию конфликта на Украине, и назвал их ход успешным. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Переговоры движутся очень хорошо», — написал Трамп.
По словам Трампа, обсуждение включает не только вопросы прекращения боевых действий, но и перспективы крупных экономических соглашений между США и Россией.
Американский лидер также снова выразил уверенность, что конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы он оставался президентом в тот период, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru