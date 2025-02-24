Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией по Украине

По словам Трампа, обсуждение включает не только вопросы прекращения боевых действий, но и перспективы крупных экономических соглашений между США и Россией.

Американский лидер также снова выразил уверенность, что конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы он оставался президентом в тот период, передает «Радиоточка НСН».

