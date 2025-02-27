Трамп заявил, что не верит в нарушение Путиным соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Трампа, он знаком с Путиным уже долгое время и поэтому не верит в возможность нарушений договоренностей со стороны российского лидера.