Трамп заявил, что не верит в нарушение Путиным соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Трампа, он знаком с Путиным уже долгое время и поэтому не верит в возможность нарушений договоренностей со стороны российского лидера.

Переговоры РФ и США в Стамбуле продлились более шести часов

В феврале в Саудовской Аравии состоялась встреча высокопоставленных представителей США и России.

В переговорах приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Стороны обсудили вопросы восстановления двусторонних отношений и подготовку к возможной встрече президентов двух стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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