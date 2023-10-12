Трамп считает, что при его президентстве ХАМАС бы не напал на Израиль

Бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, заявил, что во время его пребывания у власти ХАМАС бы не напал на Израиль.

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Он отметил, что с гордостью называет себя ближайшим другом Израиля из всех, кто когда-либо заседал в Белом доме.

Ранее в МИД Израиля заявили, что страна готова к длительной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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