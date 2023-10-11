Движение ХАМАС отвергло обвинения в убийствах детей

Палестинское движение ХАМАС в своём Telegram-канале заявило, что не причастно к атакам радикалов на мирных жителей и убийствам детей.

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В сообщении говорится, что любая подобная информация является сфабрикованной западными «СМИ».

«ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей», - говорится в заявлении.

В движении указали, что любые подобные обвинения направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против народа Палестины.

Ранее представители общественной организации ZAKA заявили телеканалу i24NEWS, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля спасатели нашли тела двухста израильтян, среди них около 40 - дети, убитые боевиками ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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