Движение ХАМАС отвергло обвинения в убийствах детей

В сообщении говорится, что любая подобная информация является сфабрикованной западными «СМИ».

«ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей», - говорится в заявлении.

В движении указали, что любые подобные обвинения направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против народа Палестины.

Ранее представители общественной организации ZAKA заявили телеканалу i24NEWS, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля спасатели нашли тела двухста израильтян, среди них около 40 - дети, убитые боевиками ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

