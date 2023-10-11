Движение ХАМАС отвергло обвинения в убийствах детей
Палестинское движение ХАМАС в своём Telegram-канале заявило, что не причастно к атакам радикалов на мирных жителей и убийствам детей.
В сообщении говорится, что любая подобная информация является сфабрикованной западными «СМИ».
«ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей», - говорится в заявлении.
В движении указали, что любые подобные обвинения направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против народа Палестины.
Ранее представители общественной организации ZAKA заявили телеканалу i24NEWS, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля спасатели нашли тела двухста израильтян, среди них около 40 - дети, убитые боевиками ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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