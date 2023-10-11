В МИД Израиля заявили, что страна готова к длительной войне

По его словам, граждане Израиля также понимают, что их страну ждёт длительное противостояние, но он к этому готовы.

«Мы готовы заплатить любую цену, чтобы обеспечить безопасное будущее Израиля... для достижения всех целей», - сказал Лиор Бен-Дор.

Он также добавил, что многие страны солидарны с Израилем и осознают, что Тель-Авив «имеет право на самооборону».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что серьёзно обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке, отметив при этом, что Израиль имеет право на самооборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

