Трамп: Россия и Украина хотят заключить мир из-за отсутствия выбора

Глава США Дональд Трамп заявил журналистам, что Москва и Киев хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, так как у них нет выбора.

Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров

Так президент прокомментировал перспективы урегулирования конфликта вокруг Украины.

По словам Трампа, в последние дни в переговорах по украинскому урегулированию есть «хороший прогресс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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