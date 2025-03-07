Минфин США заявил, что может ввести санкции против РФ ради мирных переговоров

Американские власти готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против энергетики России, если это будет необходимо для достижения мира на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы американского Минфина Скотта Бессента.

Песков: Нормализация отношений РФ и США должна предполагать отмену санкций

По его словам, ограничения будут открытыми и агрессивными, что, по его мнению, позволит достичь «максимального эффекта» за короткое время.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного смягчения антироссийских санкций следует вести, основываясь исключительно на официальных заявлениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СШАСанкции Против России

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