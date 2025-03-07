Трамп: В последние дни есть прогресс в переговорах с Россией и Украиной
7 марта 202500:33
Американский лидера Дональд Трамп заявил журналистам, что в последние дни в переговорах по украинскому урегулированию есть «хороший прогресс».
По его словам, речь идет о прогрессе с Москвой и Киевом. «Будет хорошо привести это к завершению», — отметил американский лидер.
Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Киева согласия на скорое прекращение огня с Россией в обмен на сделку по поставкам редкоземельных металлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru