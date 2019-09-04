В американском Мичигане ввели запрет на электронные сигареты

Правительство штата Мичиган объявило о запрете продажи на своей территории электронных сигарет с ароматизированными добавками. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято с целью обезопасить детей штата от вредного воздействия никотина. По словам губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, запахи конфет, жевачки и других вкусов в сигаретах привлекают подростков, что впоследствии делает их зависимыми от никотина.