В американском Мичигане ввели запрет на электронные сигареты
Правительство штата Мичиган объявило о запрете продажи на своей территории электронных сигарет с ароматизированными добавками. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение было принято с целью обезопасить детей штата от вредного воздействия никотина. По словам губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, запахи конфет, жевачки и других вкусов в сигаретах привлекают подростков, что впоследствии делает их зависимыми от никотина.
Запрет на ароматизированные электронные сигареты введен на полгода с последующим продлением. По данным властей Мичигана, за 2018 год количество школьников, курящих электронные сигареты, выросло на 78% в старшей школе и на 48% в средней, пишет ТАСС.
В августе текущего года сообщалось о первом случае смерти от электронных сигарет в США,
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