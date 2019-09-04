В американском Мичигане ввели запрет на электронные сигареты

Правительство штата Мичиган объявило о запрете продажи на своей территории электронных сигарет с ароматизированными добавками. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято с целью обезопасить детей штата от вредного воздействия никотина. По словам губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, запахи конфет, жевачки и других вкусов в сигаретах привлекают подростков, что впоследствии делает их зависимыми от никотина.

Не менее 20 американцев оказались в больнице после курения электронных сигарет

Запрет на ароматизированные электронные сигареты введен на полгода с последующим продлением. По данным властей Мичигана, за 2018 год количество школьников, курящих электронные сигареты, выросло на 78% в старшей школе и на 48% в средней, пишет ТАСС.

В августе текущего года сообщалось о первом случае смерти от электронных сигарет в США,


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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