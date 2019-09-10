Минзрав изучит влияние электронных сигарет на здоровье
Минздрав намерен проверить влияние электронных сигарет на здоровье людей. Такое поручение ведомства дано главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Кроме того, главной специалист по патологической анатомии должен будет проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с курением электронных сигарет, передает RT.
Мера связана с желанием Минздрава РФ приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам. Их употребление в общественных местах и продажу хотят ограничить, сообщает Ura.ru.
Ранее член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко в эфире НСН ответил на идею уравнять электронные и обычные сигареты.
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