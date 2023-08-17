Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно

«Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента», - возмутился политик.

Экс-президент назвал обвинения в свой адрес сфабрикованными. Трамп заявил, что не совершил ни одного преступления.

Политик отметил, что при президенте Джо Байдене США превращаются в страну третьего мира.

Трампу предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам. Шериф округа Фултон в штате Джорджия предписал экс-президенту явиться в тюрьму для ареста, сообщает «Радиоточка НСН».

