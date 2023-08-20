CBS: 62% республиканцев готовы проголосовать за Трампа
Большинство членов и сторонников Республиканской партии готовы проголосовать за экс-президента Дональда Трампа на выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.
62% респондентов заявили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата от республиканцев.
На втором месте с большим отставанием идет губернатор Флориды Рон Десантис. Предпочтение ему отдали 16% опрошенных.
Отмечается, что позиции Трампа среди республиканцев укрепились на фоне предъявленных ему обвинений.
Трамп ранее заявил, что политические оппоненты пытаются посадить его в тюрьму пожизненно. Политику предъявили 91 обвинение по четырем уголовным делам, напоминает «Радиоточка НСН».
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