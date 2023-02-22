Трамп: Мир на грани третьей мировой из-за «одержимых» в Вашингтоне

По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с президентом Джо Байденом. Как заявил бывший президент, «его [Байдена] собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн».

По словам Трампа, в бытность президентом он отвергал «катастрофические советы» вашингтонских генералов, бюрократов и «так называемых дипломатов», которые знают только, как втянуть США в конфликт, но не как выйти из него. Политик вспомнил заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд и других похожих на нее, «одержимых подталкиванием Украины к НАТО». «И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны», — отметил бывший американский лидер.

Экс-президент США Дональд Трамп воспринимает Украину как разменную монету в большой игре с Россией и Китаем, но даже в случае успеха на выборах ему будет сложно изменить политический курс страны, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН.

