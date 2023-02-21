Трамп пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому
Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. Об этом политик заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.
«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться"», — указал Трамп.
Политик добавил, что сможет «разрешить этот вопрос», пишет Ura.ru.
Ранее Трамп заявил, что финансовая поддержка, которую Вашингтон предоставляет Киеву, лишь оттягивает момент урегулирования украинского кризиса, напоминает Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Трамп пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому
- Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года
- Трамп: Помощь Украине со стороны США затягивает конфликт
- Пушилин рассказал, зачем Байден приезжал в Киев
- В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за российского эмбарго
- Взрыв на заводе в США: 13 человек госпитализировали
- Синоптики сообщили о жестких перепадах температуры на юге и Северном Кавказе
- Сопровождавших Байдена журналистов обязали не разглашать данные о поездке в Киев
- Полянский: Военная активность угрожает Корейскому полуострову
- В Турции сообщили о гибели трех человек в результате землетрясения в Хатае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru