Трамп пообещал в случае переизбрания «в ту же ночь» позвонить Путину и Зеленскому

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства намерен сразу же связаться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для разрешения украинского конфликта. Об этом политик заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Флорида.

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«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться"», — указал Трамп.

Политик добавил, что сможет «разрешить этот вопрос», пишет Ura.ru.

Ранее Трамп заявил, что финансовая поддержка, которую Вашингтон предоставляет Киеву, лишь оттягивает момент урегулирования украинского кризиса, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
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