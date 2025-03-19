Трамп: Путин не просил прекратить поставки оружия Киеву

По его словам, глава России не просил у него прекратить поставки оружия Киеву. «Мы вообще не обсуждали этот вопрос», — указал Трамп. Он назвал разговор с Путиным «замечательным». Отмечается, что диалог «о многих вещах» длился около двух часов.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

