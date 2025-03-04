Трамп прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций

Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами не исключил возможность снятия ряда антироссийских санкций в рамках потенциального мирного соглашения.

Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем

«Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт, в том числе с Европой и другими странами», – заявил глава государства. По его словам, главы ряда стран уже выходили на связь с Вашингтоном с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине.

Ранее стало известно, что Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАДональд Трамп

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