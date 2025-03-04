Трамп прокомментировал возможное снятие антироссийских санкций
Американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами не исключил возможность снятия ряда антироссийских санкций в рамках потенциального мирного соглашения.
«Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт, в том числе с Европой и другими странами», – заявил глава государства. По его словам, главы ряда стран уже выходили на связь с Вашингтоном с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине.
Ранее стало известно, что Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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