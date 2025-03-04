СМИ: Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ

По данным агентства, власти США поручили Госдепу и Минфину подготовить перечень ограничительных мер, которые можно смягчить. Это требуется для того, чтобы американские власти смогли обсудить его с российской делегацией в ближайшее время в рамках переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений Вашингтона и Москвы.

Предложение по снятию санкций готовится с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.

Американский лидер Дональд Трамп не решится на восстановление «Северных потоков» даже ради сделки с Россией, так как США это экономически невыгодно, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

