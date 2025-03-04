СМИ: Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых санкций с РФ
Вашингтон разрабатывает стратегию по снятию некоторых антироссийских санкций, сообщает Reuters.
По данным агентства, власти США поручили Госдепу и Минфину подготовить перечень ограничительных мер, которые можно смягчить. Это требуется для того, чтобы американские власти смогли обсудить его с российской делегацией в ближайшее время в рамках переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений Вашингтона и Москвы.
Предложение по снятию санкций готовится с отдельных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов.
Американский лидер Дональд Трамп не решится на восстановление «Северных потоков» даже ради сделки с Россией, так как США это экономически невыгодно, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru