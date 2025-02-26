Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем

Возможность снятия санкций США с России будет рассмотрена в будущем, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.

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По его словам, в настоящий момент таких договоренностей не существует.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Дональд ТрампРоссияСШАСанкции Против России

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