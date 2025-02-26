Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены антироссийских санкций в будущем
26 февраля 202504:32
Возможность снятия санкций США с России будет рассмотрена в будущем, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.
По его словам, в настоящий момент таких договоренностей не существует.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не обсуждает тему снятия санкций в рамках переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru