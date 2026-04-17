В правительстве РФ признали, что не могут ослабить рубль

Крепкий рубль лишает доходов бюджет России и экспортеров, но призывы опустить курс рубля ни к чему не приводят и не приведут, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

Экс-министр экономики объяснил, почему крепкий рубль обернется «потерями»

«Мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс [рубля], чем может многим бы хотелось», – указал он. По его словам, это достаточно сильно повлияет на структурные изменения в экономике.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России будет выравниваться в течение года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
