Армия России полностью освободила ЛНР

Вооруженные силы России полностью освободили Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает Минобороны.

Пасечник: В ЛНР за три года восстановили почти 6 тысяч объектов

Как отметили в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение региона, пишет RT.

В июле прошлого года глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что территория республики освобождена на сто процентов. Как отметил позднее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, освобождение Донбасса и Новороссии идет по утвержденному замыслу.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
