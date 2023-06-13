Трамп прилетел во Флориду, где он предстанет перед судом
13 июня 202300:20
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп прилетел во Флориду, сообщает «РЕН ТВ».
Там он предстанет перед судом. За действиями бывшего президента в прямом эфире следят крупнейшие американские телеканалы.
Политика обязали явиться в федеральный суд 13 июня.
Трамп выступит перед своими сторонниками по окончании заседания суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru