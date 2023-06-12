Трамп выступит перед сторонниками после заседания суда

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп 13 июня выступит перед своими сторонниками по окончании заседания суда, сообщила представитель политика Лиз Харрингтон.

Суд заподозрил Трампа в хранении секретных документов в туалете

Выступление состоится в гольф-клубе в Бедминстере.

Ранее бывший президент заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело.

Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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