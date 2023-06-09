Суд заподозрил Трампа в хранении секретных документов в туалете
Бывший президент США Дональд Трамп мог хранить секретные документы в своем особняке в Мар-а-Лаго, сообщают СМИ со ссылкой на обвинительное заключение окружного суда штата Флорида.
Предположительно, политик хранил документы в ванной, туалете, спальне и кладовой своего особняка. Также в обвинении говорится, что Трамп мог лично принести часть коробок в бизнес-центр на территории поместья.
В мае бывшему президенту предъявили обвинения в фальсификации деловых документов и сокрытии компромата о якобы имевшихся связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Политик не признал вину.
В пятницу, 9 июня, Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru