Трамп предложил Байдену дебаты без правил
Американский лидер Джо Байден может продемонстрировать свою компетентность в дебатах без модерации, сообщил в соцсети Truth экс-президент Дональд Трамп.
Он предложил провести новые дебаты без правил. «Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — написал политик. Как считает Трамп, огромные рейтинги первых дебатов говорят о том, что новый формат станет еще более успешным у зрителей.
При этом выступление без модерации позволит Байдену более полно ответить на важные вопросы и развеять все сомнения сопартийцев и избирателей в способностях президента.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания Байдена о неудачном выступлении на прошедших дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru