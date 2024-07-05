Трамп предложил Байдену дебаты без правил

Он предложил провести новые дебаты без правил. «Всеобъемлющая дискуссия, только мы вдвоем на сцене, обсудим будущее нашей страны», — написал политик. Как считает Трамп, огромные рейтинги первых дебатов говорят о том, что новый формат станет еще более успешным у зрителей.

При этом выступление без модерации позволит Байдену более полно ответить на важные вопросы и развеять все сомнения сопартийцев и избирателей в способностях президента.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания Байдена о неудачном выступлении на прошедших дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

