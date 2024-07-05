Байден заявил, что «никуда не уходит»
Американский лидер Джо Байден дал понять, что не собирается выходить из предвыборной гонки, сообщает ТАСС.
Глава государства 4 июля выступил на лужайке Белого дома, где собрались ветераны и члены их семей по случаю Дня независимости США. После выступления один из присутствовавших обратился к президенту и призвал продолжить предвыборную борьбу. «Я с вами. Я никуда не ухожу», — сказал Байден.
Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания Байдена о неудачном выступлении на прошедших дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru