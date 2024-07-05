Байден заявил, что «никуда не уходит»

Глава государства 4 июля выступил на лужайке Белого дома, где собрались ветераны и члены их семей по случаю Дня независимости США. После выступления один из присутствовавших обратился к президенту и призвал продолжить предвыборную борьбу. «Я с вами. Я никуда не ухожу», — сказал Байден.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания Байдена о неудачном выступлении на прошедших дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

