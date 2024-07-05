Трамп не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах
5 июля 202401:32
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что не верит в оправдания главы Белого дома Джо Байдена о неудачном выступлении на прошедших дебатах.
«...Попробовал притвориться, что дело в «международной поездке», после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил простуду», — написал политик.
Ранее Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru