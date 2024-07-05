Трамп не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах

«...Попробовал притвориться, что дело в «международной поездке», после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил простуду», — написал политик.

Ранее Байден признал, что «облажался» в ходе дебатов с Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

