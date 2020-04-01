Шансы тают. Сенатор Косачев о продлении ракетного договора с США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН отметил, что российский посол весьма своевременно напомнил Вашингтону о принципиальном согласии Москвы сохранить и развивать договор СНВ-3. Эта позиция не изменилась, её неоднократно доводили до сведения американцев, но теперь тянуть время уже нельзя, считает он.

«Проблема только в одном, и на неё также совершенно справедливо указывает господин Антонов: у нас нет ответной реакции американской стороны по этому вопросу. Ранее американцы говорили, что времени ещё достаточно, что впереди весь 2020 год, поскольку договор истекает в феврале 2021 года. Мы видим, в каком режиме у нас проходит 2020 год. И совершенно очевидно, что даже техническое продление договора оказывается под всё большим и большим вопросом, потому что оно требует времени, ратификационных процедур. Вопросов возникает всё больше. И совершенно точно уже не приходится говорить о каком-либо изменении содержания этого договора, условий, на которых он подписывался, потому что это длительная процедура квалифицированных, содержательных переговоров.

Шансы на сохранение этого договора остаются, но они становятся, увы, всё более и более иллюзорными. Мяч на американской стороне, и нынешнее заявление посла, на мой взгляд, - это совершенно правильная, своевременная попытка, во-первых, напомнить американцам, что их позиция так и не сформулирована, и во-вторых, подтолкнуть их к определению этой позиции», - сказал Косачёв.

Ситуация с пандемией коронавируса, по мнению сенатора, не должна помешать решению столь важного вопроса.

«Понятно, что внимание политиков всего мира сейчас отвлечено на противодействие пандемии, но жизнь не останавливается. И если когда и появится ясность в американской позиции по данному вопросу, я уверен, что для сведения воедино соответствующих позиций России и США возможностей будет более чем достаточно. Если не удастся сделать это в контактном режиме, через обычные классические переговоры, то вполне возможна организация видеоконференций и согласование позиций таким заочным путём, учитывающим специфику момента. Я не вижу никаких непреодолимых препятствий для продвижения в данном вопросе в условиях пандемии коронавируса», - подытожил он.

Ранее стало известно, что из-за распространения коронавируса Россия и США на время отказались проводить инспекции в рамках договора СНВ-3. Согласно заявлению американской стороны, они прекращены до начала мая.

США лидируют по числу случаев заражения Covid-2019: в стране уже более 188 тысяч заболевших.

