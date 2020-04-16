Трамп: США прошли пик заболеваемости COVID-19

Соединенные Штаты прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил президент страны Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что выбранная американскими властями стратегия по сдерживанию пандемии дала «хороший результат». Однако, несмотря на это, Трамп призвал всех сохранять бдительность, подчеркивает Свободная пресса.

Между тем, накануне Трамп заявил, что США приостанавливают финансирование Всемирной организации здравоохранения. По мнению главы Белого дома , ВОЗ скрыла некоторые сведения о распространении коронавирусной инфекции от мировой общественности, подчеркивает Москва 24.