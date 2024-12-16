Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в мирных переговорах с Украиной
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине, при этом достигнут небольшой прогресс.
На пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп отметил, что он намерен вести переговоры как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским и его представителями. Трамп подчеркнул, что Зеленский «хочет мира».
Трамп также сообщил, что считает неправомерным решение уходящей администрации продолжить удары по территории России и заявил о намерении изменить эту стратегию.
Команда Трампа активно ведет переговоры с нынешним Белым домом и представителями Украины в поиске пути к урегулированию, сообщил один из источников NBC. Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц отметил, что республиканец настроен серьезно добиться прекращения огня с первого дня, считая это первым шагом на пути к мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru