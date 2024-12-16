Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в мирных переговорах с Украиной

Трамп также сообщил, что считает неправомерным решение уходящей администрации продолжить удары по территории России и заявил о намерении изменить эту стратегию.

Команда Трампа активно ведет переговоры с нынешним Белым домом и представителями Украины в поиске пути к урегулированию, сообщил один из источников NBC. Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц отметил, что республиканец настроен серьезно добиться прекращения огня с первого дня, считая это первым шагом на пути к мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

