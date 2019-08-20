Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскрёб в свою честь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскреб, названный в свою честь. Об этом хозяин Белого дома написал на своей официальной странице в Twitter, прикрепив к посту фотоколлаж.

На прикрепленной картинке изображен небоскреб Trump International Hotel в окружении одноэтажных деревянных домиков в Гренландии.