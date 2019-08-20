Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскрёб в свою честь
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не строить в Гренландии небоскреб, названный в свою честь. Об этом хозяин Белого дома написал на своей официальной странице в Twitter, прикрепив к посту фотоколлаж.
На прикрепленной картинке изображен небоскреб Trump International Hotel в окружении одноэтажных деревянных домиков в Гренландии.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
Напомним, что изначально источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что президент Трамп имеет стратегическую заинтересованность в покупке автономной территории Дании — Гренландии. Позднее сам президент США подтвердил журналистам, что действительно интересовался возможностью приобретения острова, отмечает «Свободная пресса».
В эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал, какой интерес Гренландия может представлять США и лично Трампу.
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