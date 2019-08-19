Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии. Так она прокомментировала заявления американского президента Дональда Трампа, интересовавшегося возможностью приобретения острова. Об этом сообщает газета Sermitsiaq.

«Гренлaндия не для продaжи. Гренлaндия не дaтскaя. Гренлaндия является гренлaндской. Я действительно нaдеюсь, что это было скaзaно не всерьёз», — цитирует премьера Дании RT.