Гренландия не продаётся. Премьер Дании ответила Трампу
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии. Так она прокомментировала заявления американского президента Дональда Трампа, интересовавшегося возможностью приобретения острова. Об этом сообщает газета Sermitsiaq.
«Гренлaндия не для продaжи. Гренлaндия не дaтскaя. Гренлaндия является гренлaндской. Я действительно нaдеюсь, что это было скaзaно не всерьёз», — цитирует премьера Дании RT.
Ранее источники газеты The Wall Street Journal рассказали об интересе Трампа к Гренландии. Позднее сам президент США подтвердил журналистам, что действительно интересовался возможностью приобретения острова, сообщает РЕН ТВ.
В эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал, какой интерес Гренландия может представлять США.
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