Интерес Трампа к Гренландии сочли попыткой войти в историю
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ рассказал НСН, почему президент США мог заинтересоваться покупкой Гренландии.
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании. Об этом написала газета The Wаll Street Journаl со ссылкой на источники в Белом доме. По информации издания, глава американского государства неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике. Трамп, отмечает WSJ, даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта. Некоторые из помощников президента США идею поддержали, посчитав ее экономически целесообразной.
В эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал, какой интерес Гренландия может представлять США.
«Все президенты США, которые смогли выручить территорию, конечно, вошли в историю, пользуются почетом. Возможно, это просто пиаровская акция, призванная обратить внимание на президента и затушевать тот факт, что за первый свой срок президент Трамп не добился ни одного реального успеха на международной арене. В принципе, это самое бесславное правление, потому что за первый срок ни одного успеха. И Трамп умудрился переругаться почти со всеми. На этом фоне будет, конечно, красиво, если на американский флаг добавятся новые территории. Но, наверное, это не увеличит, а может даже и усложнит вопросы безопасности», — отметил эксперт.
Собеседник НСН добавил, что довольно затруднительно найти другие объяснения интересу Трампа к покупке Гренландии. При этом возможно, это как-то связано с обострением ситуации в Арктике и добычей полезных ископаемых, заметил он.
«Последнее время вопросам Арктики и Севера Соединенные Штаты стали уделять больше внимания, причем зачастую в паническом формате. Если смотреть на арктическую политику США, то это представляет интерес, хотя Дания — верный союзник НАТО, и никаких проблем в предоставлении плацдармов, дронов, гаваней нет. Поэтому надо думать, что здесь интерес еще может предоставлять вопрос добычи полезных ископаемых, той же нефти и газа, с шельфа Гренландии. Но пока серьезных вещей об этом не говорят, о каких-то серьезных объемах, перспективах, пока не слышно», — сказал Андрей Суздальцев.
Напомним, что в прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию 100 миллионов долларов.
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