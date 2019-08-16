Интерес Трампа к Гренландии сочли попыткой войти в историю

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании. Об этом написала газета The Wаll Street Journаl со ссылкой на источники в Белом доме. По информации издания, глава американского государства неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике. Трамп, отмечает WSJ, даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта. Некоторые из помощников президента США идею поддержали, посчитав ее экономически целесообразной.

В эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев рассказал, какой интерес Гренландия может представлять США.

«Все президенты США, которые смогли выручить территорию, конечно, вошли в историю, пользуются почетом. Возможно, это просто пиаровская акция, призванная обратить внимание на президента и затушевать тот факт, что за первый свой срок президент Трамп не добился ни одного реального успеха на международной арене. В принципе, это самое бесславное правление, потому что за первый срок ни одного успеха. И Трамп умудрился переругаться почти со всеми. На этом фоне будет, конечно, красиво, если на американский флаг добавятся новые территории. Но, наверное, это не увеличит, а может даже и усложнит вопросы безопасности», — отметил эксперт.