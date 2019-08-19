Федоров - о покупке Трампом Гренландии: В каждой шутке есть доля шутки

Валерий Федоров: «Изменение климата продолжается, это изменение, которое чувствуют на себе жители практически всех стран Северного полушария. Но вопрос не в «диагнозе», а в том, что теперь делать. Делаем все мы для решения этой проблемы пока маловато. Хотя, способны ли мы, вообще, что-то сделать? Есть и такая точка зрения, что природа сильней наших «благих» намерений и даже наши действия, какими бы радикальными они ни были, мало что могут изменить», - подчеркнул Валерий Федоров в эфире НСН.

