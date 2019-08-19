Федоров - о покупке Трампом Гренландии: В каждой шутке есть доля шутки
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин встретился с Макроном
Президент России Владимир Путин 19 августа прибыл во Францию для проведения встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров лидеры стран обсудили двусторонние отношения и вопросы мировой политики, в том числе ситуацию на Украине.
Валерий Федоров: «Напомню, на Украине поменялась власть. Появились первые признаки того, что можно найти мирное решение ситуации на Донбассе. Франция традиционно играет лидирующую роль в посредничестве между Москвой и Киевом, а сейчас явно готовится встреча «Нормандской четверки», Думаю, общение Путина и Макрона, прежде всего, было посвящено именно этому вопрос. Ну и, конечно, двусторонним отношениям России и Франции», - отметил Валерий Федоров, общаясь с НСН.
СМИ назвали самых крупных должников России
СМИ назвали самых крупных должников России. В тройку крупнейших стран — должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла. Всего в список попали 17 государств, суммарно задолжавших Москве около 27 миллиардов долларов.
Валерий Федоров: «В первой тройке – наш ближайшие сосед Минск, Венесуэла, государство важное, но проблемное (сейчас оно находится в непростом экономическом, а с недавних пор уже и политическом кризисе), и Украина, братская, но покинувшая нас», - констатировал он в беседе с НСН.
Трамп подтвердил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии
Президент США подтвердил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии. Он назвал эту покупку стратегически неплохой для Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров не продаётся и она надеется, что идея американского лидера — шутка.
Валерий Федоров: «В любой шутке есть только доля шутки. Уверен, что президент Трамп не просто так запустил пробный шар и у него действительно есть некоторые соображения. И не пустые, а подкрепленные всей финансовой и идеологической мощью Соединенных Штатов», - заявил он НСН.
В Исландии сегодня открыли мемориальную доску растаявшему 700-летнему леднику
В Исландии сегодня открыли мемориальную доску растаявшему 700-летнему леднику. Этот ледник стал первой на острове жертвой изменения климата.
Валерий Федоров: «Изменение климата продолжается, это изменение, которое чувствуют на себе жители практически всех стран Северного полушария. Но вопрос не в «диагнозе», а в том, что теперь делать. Делаем все мы для решения этой проблемы пока маловато. Хотя, способны ли мы, вообще, что-то сделать? Есть и такая точка зрения, что природа сильней наших «благих» намерений и даже наши действия, какими бы радикальными они ни были, мало что могут изменить», - подчеркнул Валерий Федоров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.