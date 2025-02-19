Трамп поддержал ввод на Украину европейских военных
19 февраля 202501:02
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает ввод на Украину военных из европейских стран.
При этом, по его словам, американских военных отправлять туда он не собирается.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в случае необходимости готов ввести свои войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru