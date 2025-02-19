Трамп поддержал ввод на Украину европейских военных

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что поддерживает ввод на Украину военных из европейских стран.

Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев

При этом, по его словам, американских военных отправлять туда он не собирается.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в случае необходимости готов ввести свои войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры