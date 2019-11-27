Зеленский как ахиллесова пята Трампа. Импичмент становится реальностью

США заморозили помощь Украине после разговора президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, то есть еще 25 июля. Именно в этот день, согласно документу, Административно‑бюджетное управление Белого дома приняло решение о приостановке помощи Киеву. Об этом пишет издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Члены комитета отказались обнародовать соответствующие документы, потому что их могут использовать в дальнейшем в процедуре импичмента против Трампа. Демократы хотят объявить вотум недоверия нынешнему главе Белого дома, считая, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его главного соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена.

Иной точки зрения придерживается издание The Washington Post. По данным издания, Трамп заблокировал выделение Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов как минимум за неделю до телефонного разговора с украинским лидером.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал НСН, на чем могут быть основаны сомнения главы США.

«Президент имеет возможность выражать сомнения, потому что когда там стали обсуждать этот вопрос, связанный с Украиной, и в связи с новыми выборами, новым руководством, то, конечно, стали обсуждать и то, что нынешнее руководство тесно связано с Коломойским и рядом других олигархов. Для Трампа это такой вопрос, который реально вызывает сомнения, куда и кому реально будет уходить помощь. Поэтому вопрос о коррупции на Украине, в том числе и нового руководства, конечно, обсуждается. Тут все переворачивается американской прессой», — сказал Юрий Рогулёв.

Сам же Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира. По его словам, с момента прихода к власти Владимира Зеленского сформировалась поразительная по своим масштабам коррупционная модель.