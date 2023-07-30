Трамп: Нынешняя политическая система в США коррумпирована
Экс-глава Белого дом Дональд Трамп считает, что США останутся коррумпированными и навсегда «скатится к бардаку» если он не выиграет выборы президента в 2024 году, сообщает ТАСС.
«И если эта коррумпированная система правосудия в отношении наших людей возобладает, то они полностью захватят страну, навсегда разрушат ваш образ жизни», — заявил бывший президент.
«Они хотят забрать мою свободу, потому что я никогда не позволю забрать вашу свободу», — подчеркнул политик.
Ранее Трамп пообещал не прекращать борьбу за пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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