Трамп: Нынешняя политическая система в США коррумпирована

Экс-глава Белого дом Дональд Трамп считает, что США останутся коррумпированными и навсегда «скатится к бардаку» если он не выиграет выборы президента в 2024 году, сообщает ТАСС.

Штаб Трампа: новые обвинения - дело рук Байдена

«И если эта коррумпированная система правосудия в отношении наших людей возобладает, то они полностью захватят страну, навсегда разрушат ваш образ жизни», — заявил бывший президент.

«Они хотят забрать мою свободу, потому что я никогда не позволю забрать вашу свободу», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп пообещал не прекращать борьбу за пост президента США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Президент СШАДональд ТрампДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры