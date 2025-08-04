Трамп пригрозил значительно повысить пошлины для Индии за перепродажу нефти РФ

Пошлины в отношении Индии будут значительно повышены. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, Индия не только покупает огромные объёмы нефти из РФ, но и продаёт её большую часть с существенной прибылью.

«В связи с этим я значительно повышу пошлины, которые Индия платит США», - написал американский лидер.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Радиоточке НСН», что Индия, на самом деле, не планирует прекращать закупки российской нефти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндияТорговые ПошлиныСШАДональд Трамп

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