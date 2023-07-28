Штаб Трампа: новые обвинения - дело рук Байдена

Там заявили, что это попытка «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах президента в 2024 году.

В заявлении отмечается, что новые обвинения представляют собой отчаянную попытку «преступной семьи Байденов» и контролируемого ей Минюста продолжить преследование бывшего американского лидера.

Спецпрокурор Джек Смит выдвинул против Трампа три новых обвинения по делу о хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о национальной обороне и воспрепятствования правосудию.

Ранее стало известно, что Трамп сохраняет хорошие шансы на переизбрание. 45% избирателей-республиканцев назвали Трампа наиболее вероятным кандидатом на победу над президентом Джо Байденом на следующих выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

