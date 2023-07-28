Штаб Трампа: новые обвинения - дело рук Байдена
Предвыборный штаб бывшего американского президента Дональда Трампа прокомментировал новые обвинения против политика.
Там заявили, что это попытка «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах президента в 2024 году.
В заявлении отмечается, что новые обвинения представляют собой отчаянную попытку «преступной семьи Байденов» и контролируемого ей Минюста продолжить преследование бывшего американского лидера.
Спецпрокурор Джек Смит выдвинул против Трампа три новых обвинения по делу о хранении секретных документов. Они касаются умышленного удержания информации о национальной обороне и воспрепятствования правосудию.
Ранее стало известно, что Трамп сохраняет хорошие шансы на переизбрание. 45% избирателей-республиканцев назвали Трампа наиболее вероятным кандидатом на победу над президентом Джо Байденом на следующих выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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