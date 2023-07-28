Дональд Трамп пообещал не прекращать борьбу за пост президента США

Накануне Трампу предъявили ещё два новых пункта обвинения. Один из них касается уничтожения записей с камер видеонаблюдения в его личном поместье в Мар-а-Лаго. Другой касается умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США.

На сегодняшний день общее число предъявленных политику пунктов обвинения достигло уже 40.

Ранее Минюст США предъявил Трампу новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

