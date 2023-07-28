Дональд Трамп пообещал не прекращать борьбу за пост президента США
Даже если суд вынесет обвинительный приговор, борьба за пост президента США прекращена не будет, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в интервью журналисту Джону Фредериксу, сообщает «МК».
Накануне Трампу предъявили ещё два новых пункта обвинения. Один из них касается уничтожения записей с камер видеонаблюдения в его личном поместье в Мар-а-Лаго. Другой касается умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США.
На сегодняшний день общее число предъявленных политику пунктов обвинения достигло уже 40.
Ранее Минюст США предъявил Трампу новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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