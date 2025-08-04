Суд продлил срок ареста исполнителям и соучастникам теракта в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд на шесть месяцев продлил срок ареста исполнителям и соучастникам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат Людмила Айвар.

Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Юрист, представляющая интересы 127 потерпевших, отметила, что 19 фигурантов дела останутся в СИЗО до 7 января 2026 года.

Она добавила, что четверо предполагаемых исполнителей теракта признали вину полностью, пятеро подсудимых вину не признали, а остальные признали вину частично.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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