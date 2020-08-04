Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Американский лидер Дональд Трамп признал, что отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой в истории США.
Президент в интервью порталу Axios похвалился успехами американской внешней политики за годы его правления. Среди них он назвал ликвидацию террористической группировки "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ), уничтожения лидера боевиков Абу Бакра Аль-Багдади и убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
При этом Трамп традиционно раскритиковал своих предшественников, в том числе за отправку войск на Ближний Восток.
"Вмешательстве в его (Ближнего Востока - прим. НСН) дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", - считает президент США.
Ранее Конгресс США принял решение ограничить президента в применении вооружённых сил против Ирана. Согласно постановлению парламентариев, Трамп может использовать армию против Ирана исключительно в случае объявления войны.
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