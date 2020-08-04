Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

Американский лидер Дональд Трамп признал, что отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой в истории США.

Президент в интервью порталу Axios похвалился успехами американской внешней политики за годы его правления. Среди них он назвал ликвидацию террористической группировки "Исламское государства" (ИГ, запрещена в РФ), уничтожения лидера боевиков Абу Бакра Аль-Багдади и убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор» с талибами

При этом Трамп традиционно раскритиковал своих предшественников, в том числе за отправку войск на Ближний Восток.

"Вмешательстве в его (Ближнего Востока - прим. НСН) дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", - считает президент США.

Ранее Конгресс США принял решение ограничить президента в применении вооружённых сил против Ирана. Согласно постановлению парламентариев, Трамп может использовать армию против Ирана исключительно в случае объявления войны.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокТрампСша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры