Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

При этом Трамп традиционно раскритиковал своих предшественников, в том числе за отправку войск на Ближний Восток.



"Вмешательстве в его (Ближнего Востока - прим. НСН) дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", - считает президент США.

Ранее Конгресс США принял решение ограничить президента в применении вооружённых сил против Ирана. Согласно постановлению парламентариев, Трамп может использовать армию против Ирана исключительно в случае объявления войны.

