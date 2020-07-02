Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Ранее газета The New York Times назвала имя посредника «сговора» России и «Талибана». При этом президент Дональд Трамп назвал информацию о связи Москвы и талибов «заказухой», передает RT.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в феврале в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.

