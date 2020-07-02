Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в отношении России за якобы ее сотрудничество с афганскими талибами («Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ) против американских военных необходимо ввести санкции. Она призвала сделать это как можно скорее. С призывом она обратилась в ходе интервью каналу MSNBC, пишет «Газета.ру».
Ранее газета The New York Times назвала имя посредника «сговора» России и «Талибана». При этом президент Дональд Трамп назвал информацию о связи Москвы и талибов «заказухой», передает RT.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в феврале в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.
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