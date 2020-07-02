Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что в отношении России за якобы ее сотрудничество с афганскими талибами («Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ) против американских военных необходимо ввести санкции. Она призвала сделать это как можно скорее. С призывом она обратилась в ходе интервью каналу MSNBC, пишет «Газета.ру».

«России нужно спешить». Чем обернётся соглашение США с талибами в Афганистане?

Ранее газета The New York Times назвала имя посредника «сговора» России и «Талибана». При этом президент Дональд Трамп назвал информацию о связи Москвы и талибов «заказухой», передает RT.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в феврале в эфире НСН заявил, что подписанное соглашение между США и «Талибан» практически не влияет на внешнеполитическую ситуацию в мире.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииТалибан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры