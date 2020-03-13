Запрет Трампу использовать армию против Ирана объяснили выборами
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта в эфире НСН объяснил, что это связано с внутренней политикой США.
Конгресс США принял решение ограничить президента в применении вооружённых сил против Ирана. Согласно постановлению парламентариев, Дональд Трамп может использовать армию против Ирана исключительно в случае объявления войны. В Конгрессе добавили, что американский народ не желает военного конфликта ни с одним государством.
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, что это, безусловно, связано с выборами, с внутренней политикой США.
«Если не считать случая с убийством иранского генерала Сулеймани, Трамп не проявлял склонности к началу какой-то войны. Наоборот, начиная со своей избирательной кампании, он говорил, что Америке пора на Ближнем Востоке все заканчивать. Что там затрачено шесть-семь триллионов долларов, а результата никакого нет. И вот мы видим, что он в Афганистане подписал соглашение с «Талибаном», потому что там бессмысленно продолжать», - напомнил он.
Американист пояснил, что демократы в Палате представителей всячески раздувают фактор неумелых действий Трампа во внешней политике.
«Что он может спровоцировать конфликт, войну, и на этом фоне они эту резолюцию принимают. Между исполнительной и законодательной властью давно идет перетягивание каната по поводу военных полномочий президента. Конгресс давно, еще после Никсона принял закон об ограничении этих полномочий. Закон и так ограничил использование вооруженных сил небольшим сроком. Превышение этого срока возможно только с объявлением войны и согласием Конгресса. Так что эта резолюция в рамках этого закона, только по конкретному случаю», - сказал Рогулев.
По его мнению, даже возможный экономический кризис усиленный пандемией коронавируса не подтолкнет Трампа к военным авантюрам.
«Ситуация для него меняется в худшую сторону с точки зрения экономики, распространения коронавируса. Но вряд ли он пойдет на какие-то шаги, связанные с войной. Это не в его стиле», - заключил собеседник НСН.
Ранее Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, почему переброска войск с баз США в Сирии в направлении Ирака не является подготовкой к реальным боевым действиям на Ближнем Востоке.
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