Запрет Трампу использовать армию против Ирана объяснили выборами

Конгресс США принял решение ограничить президента в применении вооружённых сил против Ирана. Согласно постановлению парламентариев, Дональд Трамп может использовать армию против Ирана исключительно в случае объявления войны. В Конгрессе добавили, что американский народ не желает военного конфликта ни с одним государством.

Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев в эфире НСН объяснил, что это, безусловно, связано с выборами, с внутренней политикой США.

«Если не считать случая с убийством иранского генерала Сулеймани, Трамп не проявлял склонности к началу какой-то войны. Наоборот, начиная со своей избирательной кампании, он говорил, что Америке пора на Ближнем Востоке все заканчивать. Что там затрачено шесть-семь триллионов долларов, а результата никакого нет. И вот мы видим, что он в Афганистане подписал соглашение с «Талибаном», потому что там бессмысленно продолжать», - напомнил он.