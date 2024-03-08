Байден: Украина может остановить Россию при поддержке США

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так, — заявил глава Белого дома. Он отметил, что Украина может остановить российского лидера, если США будут поддерживать Украину и предоставят ей оружие.

Ранее стало известно, что сотрудники подразделений спецназначения США оказывают поддержку Вооруженным силам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

