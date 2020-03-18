Трамп назвал ложью обвинение США в распространении коронавируса

Трамп подчеркнул, что вирус начал распространяться из Китая.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь не исключил того, что COVID-19 на территорию КНР завезли американские военные. Он призвал США пояснить исследования о том, что в Америке уже были зафиксированы смерти, причиной которых мог быть коронавирус, сообщает РЕН ТВ.

Иранские политики заявили, что COVID-19 был создан в США в качестве биологического оружия, отмечает РИА ФАН. После этого госсекретарь США Майк Помпеи заявил, что Тегеран лжет.

Ранее профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в ходе своего выступления в пресс-центре НСН предположил, что появление коронавируса нового типа в Китае может быть неслучайным – его могли использовать как билологическое оружие, намекнул он.

«Вызывает вопросы заявление США о том, что у них есть штаммы вируса и что они в течение двух месяцев могут создать вакцину, когда в реальности минимум полгода, и то и больше, уходит на испытания. Они знали заранее? Другого варианта мы не видим. С другой стороны, можно посмотреть на карту военных лабораторий, которые фактически по периметру окружили Китай и Россию. Ещё при Билле Клинтоне был запущен проект по развитию биотехнологий военного назначения и, в частности, связанных с анализом генов и так далее. Журналисты-международники обратили внимание, что новый коронавирус, вообще касается нации хань – самой распространённой в Китае и самой воинственной», - отметил профессор.



