Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что сможет «усадить за стол переговоров» глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Он не исключил личного участия на такой встрече. Глава Белого дома указал, что намеченная на 15 августа на Аляске встреча с Путиным может оказаться конструктивной в плане урегулирования ситуации вкруг Украины. Ответственность за возникновение конфликта на Украине политик возложил на предыдущего президента США Джо Байдена.
Также Трамп допустил выход США из процесса урегулирования по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского
- Вступил в силу закон о новых основаниях для лишения российского гражданства
- Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах
- Умер экс-гитарист MBAND и Стаса Михайлова Роман Ефанов
- США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина и Трампа
- СМИ: Борис Щербаков госпитализирован с переломом шейки бедра
- Трамп отложил введение повышенных пошлин на импорт из Китая на 90 дней
- Трамп отменил пошлины на импорт золота в США
- Россиянам дали совет, как сэкономить на новогоднем отдыхе
- Каллас заявила, что ЕС готовит новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru