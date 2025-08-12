Трамп намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что сможет «усадить за стол переговоров» глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Трамп назвал «предварительной» встречу с Путиным на Аляске

Он не исключил личного участия на такой встрече. Глава Белого дома указал, что намеченная на 15 августа на Аляске встреча с Путиным может оказаться конструктивной в плане урегулирования ситуации вкруг Украины. Ответственность за возникновение конфликта на Украине политик возложил на предыдущего президента США Джо Байдена.

Также Трамп допустил выход США из процесса урегулирования по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
